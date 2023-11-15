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مناشدة من كهرباء لبنان!

15
NOVEMBER
2023
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنه "بالرغم من كافة البيانات والمناشدات السابقة المتعلقة بالسرقات الواسعة النطاق في مناطق البقاع الشمالي وعلى كافة الاراضي اللبنانية، وتحديدا البيانات المتعلقة بسرقة زوايا التشبيك الحديدية العائدة لأبراج التوتر العالي، تبيّن أثناء الكشف من قبل الفرق الفنية التابعة للمؤسسة بتاريخ 14/11/2023 أن أبراج التوتر العالي‘ 220 ك.ف العائدة لخط بعلبك - ديرنبوح قسم بعلبك - اللبوة‘ تعرّضت لأعمال تخريب بغرض السرقة وتحديداً في خراج بلدة الصوانية/ قضاء بعلبك وأن الأضرار جسيمة جدا حيث أن البرج رقم 37 قد تعرض للنشرمن قواعده الرئيسية وسقط ارضاً بحيث أدى سقوطه الى انهيار البرج رقم 36 وكذلك جزء من البرج رقم 38 بالإضافة الى أضرار على البرج رقم 35 وسرقة النواقل".

وأضاف البيان، "إن هذا الخط بات عرضة لسرقات ممنهجة منذ نحو ثلاثة سنوات والخسائر بملايين الدولارات، وإنجاز التلزيمات المطلوبة لإعادة تأهيل هذا الخط تتطلب وقتا طويلاً وخاصة في ظلّ عدم توفر العملة الصعبة في ظلّ الوضع الراهن".

وتابع، "وضع التغذية بالتيار الكهربائي في المناطق التي تتغذى من محطتي اللبوة والهرمل الرئيسيتين بات في خطر، حيث أن المنطقة باتت تتغذى فقط من مصدر محطة بعلبك عبر خطوط الـ66 ك.ف دون وجود بدائل بسبب انهيار أبراج الـ220 ك.ف والتي بات عددها يناهز الـ11 برجاً عدا عن الخسائر المادية الكبيرة والتي تقدّر بملايين الدولارات (Fresh Dollars)".

وختم البيان، "تجدّد المؤسسة مناشدتها القوى الأمنية المكلّفة بحفظ الأمن وكذلك نواب المنطقة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الفاعليات المؤازرة وكشف المعتدين وقمع هذه التعديات التي باتت ممنهجة على كافة منشآت المؤسسة وخاصة أبراج التوتر العالي".

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