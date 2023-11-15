الأمن يُعمّم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة في بيروت!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة، بيان جاء فيه: "بتاريخ 14/11/2023، عُثر على جثّة عائدة لرجل مجهول الهويّة في محلّة الجناح- شارع عدنان الحكيم بالقرب من مُجمَّع المدارس، وهو في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، طوله حوالي /180/سم، نحيل البنية، حنطيّ البشرة، شعره أسود وخفيف، وعلى معصم يده اليمنى وشم على شكل نجمة، يرتدي سروالًا لون أسود، وكنزة لون أزرق".



وأضاف، "وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى بعبدا الحكومي".



وتابع البيان، "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مركز فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم: 790714-01، تمهيدًا لاستلام الجثة"