بوحبيب يستكمل اتصالاته الديبلوماسية اليوم.. وهذا ما سيبحثه

A + A -

في إطار الحملة الديبلوماسية التي تخوضها وزارة الخارجية لمواكبة العدوان الإسرائيلي على لبنان، أكّد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تقديم شكوى ضدّ اسرائيل لمجلس الأمن الدولي رداً على إستهدافها الصحافيين اللبنانيين اول أمس في بلدة يارون الحدودية. معتبراً انّ “قصف إسرائيل المتعمّد والمباشر لموكب الصحافيين هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة”.

وفي هذه الأجواء، يستكمل الوزير بو حبيب اتصالاته الديبلوماسية، ويلتقي عند العاشرة من قبل ظهر اليوم السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني. وعلمت “الجمهورية” انّ البحث سيتناول آخر التطورات، ولا سيما منها استكمال ما بدأ بحثه خلال القمة العربية ـ الإسلامية في الرياض وطريقة متابعة تطبيق القرارات المتخذة والآلية التي ستُعتمد لتحقيق ما يمكن تحقيقه منها ضمن مهلة معقولة تقاس بأيام قليلة، خصوصاً لجهة ما يتصل بضرورة وقف المجازر المرتكبة في غزة وتلك الجارية في الجنوب وما يمكن القيام به لإنهاء الوضع والتوصل الى وقف للنار قبل الانتقال الى مرحلة تطبيق القرارات السياسية.

وسيكون من زوار الخارجية اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا، لاستكمال البحث في عدد من الملفات المطروحة في مجلس الأمن ومصير شكاوى لبنان أمامه، خصوصاً في ظل المواقف «الجريئة» للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريتش التي استحقت تقدير المسؤولين اللبنانيين والعرب.