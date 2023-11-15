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العشائر العربية تعلن «النفير العام» ضد «قسد»

15
NOVEMBER
2023
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الوطن السورية: أعلنت قوات العشائر العربية «النفير العام» بريف دير الزور ضد ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، استجابة لدعوة قائدها العام إبراهيم الهفل زعيم قبيلة العكيدات.

 

ومن المتوقع أن تتجه المنطقة إلى مزيد من التأزيم والتصعيد، من قبل قوات العشائر العربية بعد تشكيلها «قيادة عسكرية» موحدة الأسبوع الماضي ومنع «قسد» شقيق إبراهيم الهفل، مصعب من دخول مناطق سيطرتها، قادماً من كردستان العراق للوصول إلى بلدة ذيبان معقل القائد العام لقوات العشائر بريف دير الزور الشرقي، عقب جولات من المفاوضات مع الميليشيات برعاية أميركية.

 

وبينت مصادر عشائرية شرقي دير الزور، أن قوات العشائر أبدت استعدادها للتوجه إلى جبهات القتال بعد دعوة قائدها العام إبراهيم الهفل إلى «النفير العام لجيش العشائر على جميع جبهات الجزيرة والفرات ضد مرتزقة «قسد» الإرهابية»، وفق ما ورد على لسان الهفل في تسجيل صوتي جديد نسب إليه أمس.

 

ورجحت المصادر لـ«الوطن» استمرار انتفاضة قوات العشائر العربية ضد «قسد» بأرياف دير الزور، وخاصة في الريف الشرقي للمحافظة، وازدياد عدد وحدة الهجمات التي تنفذها باتجاه حواجز ونقاط تمركز الميليشيات التي سيغدو وجودها مكلفاً في المنطقة التي تتولى فيها حماية القواعد غير الشرعية لجيش الاحتلال الأميركي، كما في «حقل العمر» النفطي و«حقل كونيكو» للغاز شرقي دير الزور.

الوطن السورية
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