السفير الإيراني يلتقي بو حبيب... وهذا ما سيتم بحثه

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يستكمل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب اتصالاته الديبلوماسية، ويلتقي عند العاشرة من قبل ظهر اليوم السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني. وعلمت «الجمهورية» انّ البحث سيتناول آخر التطورات، ولا سيما منها استكمال ما بدأ بحثه خلال القمة العربية ـ الإسلامية في الرياض وطريقة متابعة تطبيق القرارات المتخذة والآلية التي ستُعتمد لتحقيق ما يمكن تحقيقه منها ضمن مهلة معقولة تقاس بأيام قليلة، خصوصاً لجهة ما يتصل بضرورة وقف المجازر المرتكبة في غزة وتلك الجارية في الجنوب وما يمكن القيام به لإنهاء الوضع والتوصل الى وقف للنار قبل الانتقال الى مرحلة تطبيق القرارات السياسية.

وسيكون من زوار الخارجية اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا، لاستكمال البحث في عدد من الملفات المطروحة في مجلس الأمن ومصير شكاوى لبنان أمامه، خصوصاً في ظل المواقف «الجريئة» للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريتش التي استحقت تقدير المسؤولين اللبنانيين والعرب.