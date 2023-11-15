عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023

الأخبار: خطة جديدة لتهجير غزّة
نداء الوطن: جلسة الحكومة طارت لعدم نضج "التمديد" وتعثّر "البريد"
"العسكرية" تُطلق المتّهم بقتل الإيرلندي و"قلق دولي عميق" على الجنوب
الديار: التصعيد الاسرائيلي اليومي جنوباً ينذر بإشعال جبهة لبنان... والمقاومة بالمرصاد
التمديد لقائد الجيش بانتظار «التشاور»... وبكركي ترفع السقف رفضاً للشغور
اللواء: إنكفاء إسرائيلي عن المواقع الملاصقة.. وحزب الله لتصعيد الضربات
باسيل يتلطَّى وراء الثنائي في رفض بقاء عون.. وجلسات مجلس الوزراء مهددة
البناء: بايدن يستجيب لطلب نتنياهو بالانتقال من التحذير من اقتحام «الشفاء» إلى تبريره / السيد عبد الملك الحوثي يأمر بملاحقة سفن الكيان في البحر الأحمر… والجيش ينفذ / مفاوضات القاهرة على صفيح ساخن بشراكة أميركية إسرائيلية قطرية: هدنة وتبادل /
النهار: المواجهة الجنوبية أمام مفترق حاسم في أسبوعين
l'orient le jour: Quand un général iranien annonce l’entrée en guerre... du Liban