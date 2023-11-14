الوقائع الميدانية لا تشير الى قرب حسم المعركة

A + A -

بين الجزم الاسرائيلي الدائم بإحراز تقدم كبير في غزة من جهة، وتأكيد حماس تكبيد القوات المهاجمة خسائر فادحة وعرقلة تقدمها من جهة اخرى، لا تشير الوقائع الميدانية الى قرب حسم المعركة، بل الى حرب استنزاف طويلة يدفع ثمنَها كالعادة الشعب الفلسطيني في القطاع المهدّم فوق رؤوس الناس، في وقت لفت اليوم تصريح وزير المالية الاسرائيلية الداعي الى تهجير اهالي القطاع الى دول اخرى، وهو ما ردت عليه مصر على لسان وزير خارجيتها بعنف.

اما لبنانيا، فالحماقات الاسرائيلية تتكرر، وآخرها تَكرار استهداف الاعلاميين في الجنوب، والتي تردّ عليها المقاومة بعمليات نوعية. فهل سيطيح تخطي العدو حدود قواعد الاشتباك الآمال المعقودة على تحييد لبنان عن الدخول في حرب شاملة؟

في غضون ذلك، الشغل الشاغل على الساحة المحلية البحث في التمديد لقائد الجيش.

ففيما جدد التيار الوطني الحر الرفض لأسباب مبدئية، شغّلت القوات كل محركات المزايدة السياسية، قبل ان يحرجَها الرئيس نبيه بري بربط الموضوع بجلسة تشريعية فضفاضة البنود، وتكتل الاعتدال الوطني باشتراط التمديد لسائر القادة الامنيين.

اما اليوم، فلفت ما كشفه مصدر حزبي رفيع في 8 آذار للاو تي في عن أن هناك ثلاثة احتمالات، لا رابع لها، لأن الرابع أي التمديد للعماد جوزاف عون قد شُطب نهائياً وبات خارج إطار البحث. أما الاحتمالات الثلاثة المتبقية فهي إما أن يتسلّم الضابط الأعلى رتبة وإما أن يعيّن رئيس للأركان يتولى زمام القيادة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جيش جديد، وإما أن تُجرى تعيينات شاملة، وفق المصدر المذكور.