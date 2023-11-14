وزير وعضو في مجلس الحرب الاسرائيلي: نحن على جهوزية في الشمال... لكن!

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شدد الوزير وعضو مجلس الحرب في إسرائيل جدعون ساعر على أن إسرائيل "تركز في هذه المرحلة من القتال على الجبهة الجنوبية وهزيمة حماس".

وخلال مقابلة خاصة مع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، رد الوزير ساعر على سؤال عما إذا كانت هناك إمكانية لأن توجه إسرائيل ضربة استباقية ضد "حزب الله" وأن تهاجم أستباقاً وبقوة لبنان.

وقال جدعون ساعر: "قررنا في المجلس الأمني المصغر التركيز على الجبهة الجنوبية: على إعادة المختطفين الى بيوتهم وهزيمة حماس واستئصال قدراتها العسكرية، وهذا ما نفعله في خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة".

وأردف ساعر: "نحن على جهوزية في الشمال ونرد على كل استفزاز لحزب الله..نتصرف بصرامة ونقوم بما يجب أن نقوم به، لكن لا توجد لدينا نية أن نبادر الى تصعيد حربي في الشمال، هذا قد يحدث وسنكون على جهوزية للقيام بما يستوجبه الأمر إن حدث، لكن هذا ليس هدفنا".

هذا وذكر سكان المستوطنات الشمالية في إسرائيل القريبة من الحدود الجنوبية للبنان، إن العيش في مناطقهم أصبح مستحيلا، وأنه تم التخلي عنهم من قبل السلطات المعنية.