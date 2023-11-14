شكوى من لبنان إلى مجلس الامن رداً على إستهداف الصحافيين امس

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اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب: “تقدمنا بشكوى إلى مجلس الامن الدولي رداً على إستهداف الصحافيين اللبنانيين بالامس في بلدة يارون”.

واضاف بو حبيب “قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة”.

كما استقبل الوزير بو حبيب السفيرة اليونانية الجديدة المعتمدة في لبنان في زيارة تعارف وسفير بلجيكا وناقشا التطورات الاخيرة في غزة ولبنان والتحضيرات لزيارة الوزير بو حبيب المزمع اجراؤها الى بلجيكا وبعض الدول الاوروبية الاسبوع المقبل في اطار الحملة الدبلوماسية المستمرة لتجنيب لبنان تداعيات الصراع في المنطقة.