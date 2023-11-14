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المتحدث باسم اليونيفيل: مصدر اطلاق النار علينا "غير معروف"!

14
NOVEMBER
2023
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اشار الناطق الرسمي بإسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، في بيان، الى انه “بعيد منتصف ليل الليلة الماضية، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب”، مضيفاً “أصيب أحد حفظة السلام برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر”.

ولفت تيننتي الى أن “مصدر إطلاق النار غير معروف حاليا، وقد فتحنا تحقيقا”. وقال: “إن أي استهداف بالقرب من مواقع “اليونيفيل”، وأي استخدام لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق، لأي سبب من الأسباب، أمر غير مقبول”.

 

وذكر الأطراف “بالتزاماتها لناحية حماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر”. وتابع: “إن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.

وختم تيننتي قائلاً: “نواصل حث جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار لضمان سلامة ليس فقط حفظة السلام، ولكن جميع الناس الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق”.

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