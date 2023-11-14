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كرامي بعد لقائه بري: لا قلق من حصول فراغ في قيادة الجيش وهناك حلول قريبة

14
NOVEMBER
2023
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أكّد النائب فيصل كرامي انه لا يوجد قلق من حصول فراغ في قيادة الجيش، آملاً أن يستتب الوضع وأن تنتهي الحرب قريبا في غزة بنصر للمقاومة وأن تهدأ جبهة الجنوب وألا تمتد الحرب كلنا صفا واحدا في مواجهة العدو الاسرائيلي .

وأشار كرامي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة على رأس وفد من كتلة التوافق الوطني، الى أن "دولة الرئيس طمأننان أن هناك حلولا قريبة في ملق قيادة الجيش وتكون عبر مجلس الوزراء، لافتاً الى أنه "اذا لم يأخذ مجلس الوزراء المبادرة لحل هذا الموضوع، فعندها سيتدخل مجلس النواب بما تمليه عليه المصلحة الوطنية العليا".

وشدد على أنه "طبعا في القضايا الإقليمية نحن لا نستطيع ان نغيب عن القضية المركزية وعن حرب الإبادة القائمة في فلسطين وغزة تحديدا وهذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي في حق المدنيين والآن أصبحت هذه الجرائم تمتد الى حصار وضرب المستشفيات من مرضى مسنين ونساء وأطفال ومدنيين عزل".

ورأى أنه "بات واضحاً أن العدو الاسرائيلي لا يحلل ولا يحترم مواثيق ولا عهود ولا قوانين دولية ولا مناشدات كل شعوب واحرار العالم، لافتا الى أن هذا العدو يقوم بهذه الحرب لتحقيق أهداف لإعادة هيبة إسرائيل من جهة ومن جهة ثانية لإنقاذ نتنياهو شخصياً الذي هزم والذي لم يستطع أن يحقق اي انجاز عسكري متشفياً بقتل المدنيين على مرأى ومسمع العالم أجمع".

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