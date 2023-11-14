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"مواقف التيار تنبع من مبادئه وأهدافه"... خوري التقى هيئة قضاء المتن ومنسقي الهيئات المحلية

14
NOVEMBER
2023
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زار نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية السيد غسان الخوري قضاء المتن، حيث إلتقى أعضاء هيئة القضاء ومنسقي الهيئات المحلية، وذلك إستكمالاً لجولاته على هيئات الأقضية في التيار الوطني الحر، ومن ضمن تنشيط وتفعيل العلاقة بين القيادة والقاعدة الشعبية.
وجرى عرض سريع للتطورات السياسية في المنطقة مع تحديد موقف التيار الرسمي منها في ظل التخبط الإقليمي بعد حرب غزة، مع التأكيد أن كل مواقف التيار تنبع من مبادئه وأهدافه المذكورة في شرعة تأسيسه.
كما تحدث خوري عن خطوط العلاقة مع الأطراف السياسية، مع التشديد على ضرورة إنفتاح التياريين بالتعاطي مع الجميع لاسيما في قضاء المتن الذي يمثّل التنوع اللبناني، وإن الإنفتاح يأتي من موقع القوة لاسيما وأن التيار وبعد محاولة كسره في 17 تشرين صمد وقاوم وعاد ونهض، وهنا ضرورة تفعيل التواصل في الداخل التياري وفي الخارج الوطني.
كما توجه الى منسقي التيار في المتن بضرورة تفعيل عملهم في بلداتهم ونشر ثقافة التيار وإقامة الجمعيات العمومية وإستقطاب الغير حزبيين وزيادة الإنتسابات، مؤكداً وقوف القيادة الحزبية الى جانبهم.
وأضاف الخوري أن قيادة التيار تولي إهتماماً خاصاً بالشباب الذي يمثل المستقبل وديمومة التيار الوطني الحر، وإنطلاقاً من هذه الأولوية لابد من إفتتاح بيت للشباب في المتن وإستقطابهم على غرار المناطق الأخرى.
وختم اللقاء بنقاش مع الحاضرين.

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