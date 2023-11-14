اليونيفيل: الصحفيون نجوا بأعجوبة...!

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قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي، رداً على سؤال لـ"الوكالة الوطنية" عمّا إذا كانت اليونيفيل هي من نظّم زيارة الصحفيين إلى يارون أمس ودورها في هذه المسألة: "الصحفيين لديهم عمل مهم يقومون به، ولا سيما في أوقات النزاع، ويجب احترامهم وحمايتهم في جميع الأوقات".



وأضاف، "نحن ندرك أن الصحفيين نجوا بأعجوبة من إصابة خطيرة بالأمس أثناء قيامهم بالتغطية بالقرب من الخط الأزرق، وقام حفظة السلام بالمساعدة في عملية استعادة مركباتهم ومعداتهم وتنسيق هذه العملية".



ولفت تيننتي، الى ان "اليونيفيل لم تكن على علم بوجود الصحفيين في المنطقة في ذلك الوقت، ولم تشارك في تنظيم أو تنسيق زيارتهم".





وختم، "يحدث تبادل إطلاق النار بشكل متكرر ومفاجئ على طول الخط الأزرق، ونواصل حثً الجميع على البقاء بعيداً قدر الإمكان عن هذه المناطق من أجل حمايتهم".