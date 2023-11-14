ابي رميا بصدد رفع شكوى قدح وذم ضد الوزير كلّاس.. لجنة الشباب والرياضة تنتقد أداء الوزير الخارج عن اصول وادبيات التعامل!

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عقد النائب سيمون ابي رميا مؤتمرا صحافيا ردا على على ما ورد في بيان وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس في ملف المدينة الكشفية من مغالطات وافتراءات.

استهل ابي رميا مؤتمره بالقول:"اتأسّف ان اعقد هذا المؤتمر اليوم حول موضوع علاقة لجنة الشباب والرياضة النيابية مع وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس في ظل ما تعانيه غزة والجنوب اللبناني من عدوان إسرائيلي لكني اجد نفسي مضطرا لذلك نظرا لعدوان الوزير وافتراءاته عليّ."

وأسف ابي رميا لما وصلت العلاقة مع الوزير التي كانت جيّدة في بداية توليه الوزارة الا انه في بيانه الأخير طاله بال"شخصي" وطال العمل الرقابي للجنة الشباب والرياضة النيابية.

وشرح ابي رميا قائلا:" انا رئيس لجنة الشباب والرياضة منذ سنة 2009 وعلاقتي مع أي من وزراء الشباب والرياضة السابقين من علي العبد الله الى فيصل كرامي الى عبد المطّلب الحنّاوي الى محمد فنيش وفارتينيه اوهانيان كانت عملية وايجابية ولم تصل الى هذا الدرك الذي وصلت اليه علاقتي بالوزير كلّاس بسبب آدائه، الذي كان متعاونًا في بداية الأمر اذ حضر مرة واحدة جلسة لجنة الشباب والرياضة وكان ينتدب من يمثله في جلسات أخرى عندما ندعيه الى الاجتماعات، لكن عندما طرحنا ملفي اللجنة الأولمبية والمدينة الكشفية في سمار جبيل تحول التعاون الى رفض الحضور وسلبية في التعاطي من قبل الوزير. دعونا معالي الوزير كلجنة شباب ورياضة نيابية عشرات المرات للحضور لكنه تصرّف بازدراء لدور اللجنة الرقابي عبر تغيّبه بلا اعذار.

وفي تفاصيل دعوته اتصلت به هاتفيًا لأطلب منه الحضور فبلّغني رفضه بالقول:"انه ليس موظّفًا لدى النواب". ونتيجة عدم تجاوبه اضطررت ان اوجّه له كتابًا رسميًا في 16/10/2023 لحضور جلسة الخميس االمنعقدة في 19/10/2023 وتبلغت من الأستاذ سمير رزق الموظّف بالوزارة ان الكتاب وصل الى معالي الوزير. الا ان الوزير لم يجب. وبعد ذلك التقيت بمعاليه في جلسة للجان النيابية المشتركة وعبّرت له عن رغبة اللجنة بالاجتماع معه للحديث في ملفي االجنة الأولمبية والمدينة الكشفيه فكان رده امام عدد من الوزراء انه لن يحضر مشيرًا الى أمور مشكوك بها من صفقات معيّنة لها علاقة بأحد الموظفين الكبار في الوزارة. اذا الكلام عن الشكوك في ملف المدينة الكشفية يا معالي الوزير صادر عنك قبل ان يصدر عني. اما عن كتاب الرد لعدم حضوره جلسة 19 تشرين الأول والذي تحدث عنه الوزير وارسله الي عبر الواتساب ما ينم عن استهتار بعملنا النيابي، لم يصل الى اللجنة الا صباح انعقادها في جلستها التالية في 9 تشرين الثاني وبعد اصرارنا على دعوته مرة ثانية التي لم نحصل على رد عليها. وزميلي وضّاح الصادق حاول ايضًا عبر صديق له بالوزارة اقناع الوزير بالحضور الا ان الرفض كان حازمًا.

وأورد هذه التفاصيل لأوضح للرأي العام محاولاتنا المتكررة للتعاون مع الوزير فهدفنا خدمة الملف وليس خلق الخلافات."

واكمل:"اما عن حضور الأستاذ شربل قبلان الاجتماع فهو اتى باقتراح من زميلي رازي الحاج. وقبلان هو مستشار الاتحاد العربي للتطوّع فليقل لنا معالي الوزير من قصد بقوله دعونا من ليس ذي صفة."

واكد ابي رميا انه بناء للمادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب ومن الفقرة "هاء" من مقدمة الدستور توجهت لجنة الشباب والرياضة برسالة خطية عبر رئاسة مجلس النواب الى معالي الوزير لحضور جلسة الخميس المقبل وسلّمتها أمس الى امانة المجلس.

وفيما يختص باللجنة الأولمبية قال:"لن أسهب في الحديث عن هذا الموضوع في الاعلام احترامًا للقوانين الأولمبية الدولية لكن أذكّر معاليه انه طلب مني بحكم علاقاتي الطيبة مع الجميع ان العب دورًا توفيقيًا وكنت قد بدأت بهذا المسار وتفاجأت بالكلمات والتعابير الجوفاء التي نعتني بها في بيانه الأخير."

وعن عمله التشريعي خدمة للشباب والرياضة اعتبر ابي رميا انه لا يحتاج الى شهادة من الوزير ولن يسرد سلسلة اقتراحات القوانين التي تقدمت بها اللجنة وابرزها وثيقة السياسة الشبابية قائلا:"ليس هو من يسأل ماذا فعلت بل انا أسأله ماذا فعلت بالوزراة منذ تسلمك لها؟"

وبناء على ما جاء في بيان الوزير الأخير من تطاول على كرامة النائب ابي رميا واتهامات لا أساس لها من الصحة يعتزم النائب سيمون ابي رميل تقديم عبر موكله شكوى جزائية "قدح وذم" ضد الوزير جورج كلّاس وفقًا للمواد ٣٨٣ و٣٨٥ و٣٨٦و٣٨٨ و٥٨٢ و٥٨٣ و٥٨٤ و٥٨٥، في حال لم يتراجع الوزير عمّا قاله.

وختم ابي رميا قائلًا:" انا أعرف جيدًا يا معالي الوزير أدبياتك واتساءل من صاحب الأيادي التي طبعت بيانك الأخير ومن هو "الداكتولو" في وزارة الشباب والرياضة وهل اصبحت يا معالي الوزير أسير جماعة تحيط بك في يومياتك؟.

وكانت كلمة للنائب رازي الحاج شرح فيها كيف ان مرسوم قبول الهبة البحرينية الصادر في 29/5/2023 الغي بمرسوم صادر عن الوزير كلّاس في 8/9/2023 بحجّة ان الاتحاد العربي للتطوع لم يلتزم بالمهل وهذه حجة واهية لأن الهبة غير مشروطة بالمهل الا ان الاتحاد العربي انتظر المواصفات الفنية من المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية التي لم ترفعها الا يوم الغاء مرسوم الهبة. كما أوضح الحاج آلية دعوة قبلان الى اجتماع لجنة الشباب والرياضة والسبب لذلك هو الاستماع لوجهات نظر مختلف الأطراف. واكد الحاج ان فتح ملف المدينة الكشفية هو ضمن عمل لجنة الشباب والرياضة التي تقوم بمسار رقابي تصحيحي تمامًا كما تفعل بملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي.

النائب الياس حنكش تمنى ان يرتقي وزير الشباب والرياضة الى مستوى التعاطي الايجابي مع اللجنة التي تقوم بدورها الرقابي، كما أمل ان يحل موضوع اللجنة الاولمبية بعيدا عن انعكاس السياسة على الرياضة لأن هذا يضر بصورة اللجنة على الصعيد الدولي.

النائب شربل مارون لفت الى ان لا شيء بالشخصي مع الوزير انما اللجنة تقوم بعملها الرقابي داعيًا معاليه الى التجاوب مع دعوات اللجنة لحضور الاجتماعات.