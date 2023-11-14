قوات اليونيفيل لم تخل مواقعها!

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تندرج دعوة الامم المتحدة الى وقفٍ عاجل للعمليّات الحربيّة في جنوب لبنان، وقالت مصادر ديبلوماسية أممية لـ»الجمهورية» انّ الوضع في جنوب لبنان مُقلق للغاية، وأبلغنا الجهات المسؤولة في لبنان مخاوفنا، والحاجة المُلحّة لتجنّب ما قد يؤدّي الى عواقب وخيمة. ومع الأسف فإننا رغم ما نسمعه من تأكيدات مباشرة، لا نرى التزاماً من قبل الاطراف بالقرار 1701».

وردا على سؤال قالت المصادر: الاولوية دائماً هي لحماية المدنيّين وتجنيبهم مخاطر المواجهات والحروب. ونرى ان الاستقرار هناك (الجبهة الجنوبية) ضرورة ومصلحة للجميع. وترسيخه يوجِب الالتزام الكلي بالقرار 1701 والتعاون مع قوات «اليونيفيل».

وردّاً على سؤال آخر، نفت المصادر ما يُشاع عن إخلاء قوات «اليونيفيل» لمواقعها في منطقة عملها، وقالت: ما زالت قوات حفظ السلام تمارس مهامها وفق مندرجاتها كالمعتاد بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، إنما في ظروف خطيرة وصعبة، وقيادتها على تواصل دائم مع كلّ الاطراف للحدّ من النزاع».