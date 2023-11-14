التسخين على الحدود اللبنانية الجنوبية يتواصل

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الوطن السورية: اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي هو من أوجد حماس، محذراً من أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سترد عليه بلاده ونتعامل معه بكل حزم.

وأشار إلى أن «الأردن يتعرض لضغوط لكن هناك خطوطاً حمراء لا نقبل تجاوزها»، محذراً من «إطالة الحرب على غزة واحتمالات توسعها، وأن هناك جبهات أخرى يمكن أن تنفجر».

التحذير الأردني من امتداد الصراع تزامن مع مواصلة حالة التسخين المتصاعدة على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، وتجدد القصف الإسرائيلي على القرى اللبنانية الحدودية، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة جوية منزلًا عند أطراف بلدة عيناثا جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح آخرين، كما استهدف الجيش الإسرائيلي سيارات تابعة لوسائل إعلام مختلفة خلال جولة لعدد من الصحفيين في بلدة يارون الحدودية بعدد من القذائف الصاروخية من دون وقوع إصابات.

بالمقابل استهدف حزب اللـه موقع الضهيرة بعدد كبير من الصواريخ النوعية، وموقع المرج في وادي هونين بالصواريخ الموجهة، وقوة مشاة قرب ثكنة برانيت، وموقع الراهب، وموقع الرمثا في مزارع شبعا، وموقع حدب يارون، وحقق فيهم إصابات مباشرة.

من جهته هدد رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي بمهاجمة لبنان برياً «إن اضطر الأمر» وقال في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في مقر القيادة العسكرية الشمالية: «الجيش مستعد بقوة مع خطط عملياتية في الجبهة الشمالية».