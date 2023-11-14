جهود حثيثة تبذلها الادارة الاميركية مع "اسرائيل" لمنع التصعيد... إدارة بايدن: تهديدات غالانت لن تؤدي إلا لتصعيد حدة التوتر

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

علمت «الجمهورية» أنّ تطورات السّاعات الاخيرة في الجنوب، حرّكت قنوات التواصل الخارجي، والأميركي على وجه الخصوص، في اتجاه اكثر من مستوى داخلي سياسي وغير سياسي، مُبدية قلقاً بالغاً من التدهور لما ينطوي عليه من مخاطر جديّة من اتساع رقعة الصراع، ومؤكدة على الضرورة القصوى في ادراك مخاطر التصعيد، ومشددة على انّ من مصلحة كل الاطراف إشاعة الإستقرار على طول الحدود، وعدم الانزلاق الى خطأ التفجير بما قد يفتح على وقائع تخرج عن السيطرة».



وبحسب المعلومات فإنّ الرسالة الاميركية المتجدّدة عكست بوضوح «أن واشنطن تنظر بقلق متزايد الى هذا التدهور ولا تريد ان ترى تصاعداً في وتيرة العمليات العسكرية»، واشارت الى «جهود حثيثة تبذلها الادارة الاميركية مع اسرائيل لمنع التصعيد».



اشارة هنا الى ان موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مصادر إسرائيلية وأميركية قولها «إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من العمليات العسكرية في لبنان، وطلب أن تتجنّب اسرائيل الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة مع «حزب الله».

ولفت الموقع إلى أن غالانت أبلغَ اوستن بأنّ «حزب الله» يُصعّد هجماته وأنه «يلعب بالنار».



ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي قوله «إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشعر بالقلق من تهديدات غالانت العلنية ضد «حزب الله»، وهي تعتقد أن هذه التهديدات لن تؤدي إلا لتصعيد حدة التوتر».