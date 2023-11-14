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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشفت مصادر مطلعة ان الولايات المتحدة بعثت بـ»رسالة» الى حزب الله عبر قناة ثالثة، تفيد بان الجيش الأميركي لن يشارك في العمليات الميدانية الى جانب «الجيش الإسرائيلي».

واشارت الى ان ارسال نحو 2000 مقاتل وأغلبهم مستشارون، ليس المشاركة في العمليات الميدانية «للجيش الإسرائيلي» لا على جبهة غزة ولا على جبهة الشمال، بل مهمتهم تأمين وحماية مفاعلين نوويين موجودين في «إسرائيل»، الاول في منطقة ديمونا والثاني في منطقة تبنة الصحراوية.

وتقضي المهمة بمنع رئيس الوزراء وحكومة اليمين «الإسرائيلي» بقيادة بنيامين نتنياهو من استخدام هذه المفاعلات سواء على المستوى التكتيكي الصغير أو على المستوى الإقليمي الكبير ضد ايران.

وكذلك الإحاطة منع أي طرف في محور المقاومة من استهدافهما مع التزود بأحدث تقنيات الدفاع الجوي.

تلك التوضيحات وصلت إلى قيادة المقاومة حصريا عبر قناة لبنانية موثوقة من كل الأطراف، ويُعتقد أنها مرتبطة بمدير الأمن العام اللبناني السابق اللواء عباس إبراهيم ، كما ترجح تلك الاوساط.