محللون «اسرائيليون»: التصعيد عند الحدود الشمالية يستمر على الإيقاع الذي يريده السيد نصر الله

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يتواصل الارباك في «اسرائيل» حول كيفية التعامل مع الجبهة الشمالية، التي يقرر حزب الله مَن يعيش ومَن يموت في مستوطناتها، كما تقول القناة 12 «الاسرائيلية»، بعدما حوّل هذه المنطقة الى مكان غير قابل للحياة.

بالامس، انقطعت الكهرباء عن عدة مستوطنات نتيجة إطلاق الصواريخ من لبنان، وقد اقرت وسائل إعلام «اسرائيلية»، بان ما يجري في الشمال لا يظهر حتى القدرات الأولية للحزب.



وفيما جدد قادة الاحتلال التهديد والوعيد، لا تزال واشنطن تضغط بشدة لعدم توسع القتال كما تؤكد اوساط ديبلوماسية تحدثت عن ضغط جدي تقوم به الادارة الاميركية، لمنع «اسرائيل» من ارتكاب خطأ قد يدفع ثمنه الرئيس الاميركي جو بايدن في صناديق الاقتراع، اذا تورط بحرب في الشرق الاوسط.

وفيما اكد رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو بان «الجيش الاسرائيلي» سيرد بنار اقوى بكثير، صادق رئيس الاركان على خطة هجومية ودفاعية، وسط تقديرات بحصول تصعيد لا يصل الى حرب واسعة.

في المقابل، يرى محللون «اسرائيليون» ان حالة التصعيد عند الحدود الشمالية تستمر على الإيقاع الذي يريده السيد حسن نصر الله، فهو يتبنّى معركة استنزاف ضد «الجيش الإسرائيلي»، ويبقي المستوطنات عند الحدود فارغة.

وفي هذا السياق وجهوا انتقادات لاذعة لوزير الحرب يؤاف غالانت، الذي يطلق التهديدات الفارغة ضد حزب الله، فيما عليه أن يعلم أن الكلام لن يعيد المستوطنين إلى كريات شمونة، واشاروا الى ان حزب الله يستخلص الدروس من خلال التصعيد الممنهج، ويحسّن طريقة عمل الفرق المضادة للدروع، ويدخل أسلحة إضافية في المعركة، مثل صواريخ بركان الثقيلة جداً.