غوتيريش لـCNN: لبنان "لن ينجو" وسيُدمر "بالكامل" حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل

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تحدث مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الحرب في غزة وما إذا كان يخشى التصعيد في لبنان وأماكن أخرى. وأعرب غوتيريش عن قلقه الشديد من احتمالية حدوث ذلك، لاسيما مع "مستويات خطيرة للغاية من العنف" في الضفة الغربية، و"الوضع الأكثر تعقيدًا" بشأن التوتر بين لبنان وإسرائيل، حسب قوله.

وقال " يجب علينا أن نفعل كل مافي وسعنا لتجنب تصعيد المواجهة، حيث قد يحدث هجوم واسع النطاق لحزب الله مع رد فعل إسرائيلي كبير يؤدي إلى تدمير لبنان بالكامل".

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