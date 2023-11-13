"الملفات السياسية والوطنية"... بين الوزير باسيل والنائب جنبلاط

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في البترون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط وبحث معه في الملفات السياسية والوطنية واستبقاه عل الغداء وقاما بجولة في مدينة البترون اطلعا خلالها على التطور العمراني والوضع الاقتصادي . تميّز اللقاء بالكثير من الودّ والصراحة وتركز النقاش على أفضل السبل لتمتين الوحدة الوطنية وجعل لبنان في موقع أقوى في مواجهة التحديات الداخلية، والمخاطر الكبرى المتأتية من وضع إقليمي ودولي متشنج . واتفق الطرفان على مقاربة مشتركة بشأن الحرب الاسرائيلية على غزة كما اتفقا على تعزيز العلاقة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وعلى مقاربة الملفات الداخلية بالحوار والتفاهم حيث أمكن. وأكدا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية كاساس لإعادة تكوين السلطة واتفقا على تعزيز الاستقرار في الجبل وتطوير الحياة المشتركة وفتح آفاق التعاون في المجالات الانمائية.