الحزب دان استهداف ‏وسائل الإعلام العاملة في ‏الجنوب: جريمة جديدة تضاف الى سجل العدو المليء بالجرائم

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تدين العلاقات الاعلامية في حزب الله قيام قوات الاحتلال الصهيوني باستهداف ‏وسائل الإعلام العاملة في ‏الجنوب أثناء قيامها بجولة معلنة ومعروفة مسبقاً في بلدة ‏يارون لتغطية اثار الاعتداءات الصهيونية، وتعتبر ذلك ‏جريمة موصوفة واعتداءً ‏سافراً يهدف الى منع الإعلام من فضح ممارساته الإرهابية وجرائمه المتواصلة.‏

إن هذه الجريمة الجديدة تضاف الى سجل العدو المليء بالجرائم بحق الصحافيين ‏ووسائل الإعلام في فلسطين ‏ولبنان من قتل الإعلاميين وتدمير المقرات الاعلامية، ‏واننا على ثقة ان ذلك لن يمنع الصحافيين الاحرار من ‏مواصلة أداء رسالتهم ‏الشريفة في نقل صور الصمود والبطولة والمقاومة وكذلك فضح جرائم العدوان.‏

اننا نجدد دعوتنا إلى أوسع حملة تضامن مع الصحافيين العاملين في فلسطين ‏ولبنان والى ادانة اسرائيل في كل ‏المحافل الدولية والانسانية.‏