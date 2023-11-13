الحزب دان استهداف ‏وسائل الإعلام العاملة في ‏الجنوب: جريمة جديدة تضاف الى سجل العدو المليء بالجرائم

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تدين العلاقات الاعلامية في حزب الله قيام قوات الاحتلال الصهيوني باستهداف وسائل الإعلام العاملة في الجنوب أثناء قيامها بجولة معلنة ومعروفة مسبقاً في بلدة يارون لتغطية اثار الاعتداءات الصهيونية، وتعتبر ذلك جريمة موصوفة واعتداءً سافراً يهدف الى منع الإعلام من فضح ممارساته الإرهابية وجرائمه المتواصلة.
إن هذه الجريمة الجديدة تضاف الى سجل العدو المليء بالجرائم بحق الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين ولبنان من قتل الإعلاميين وتدمير المقرات الاعلامية، واننا على ثقة ان ذلك لن يمنع الصحافيين الاحرار من مواصلة أداء رسالتهم الشريفة في نقل صور الصمود والبطولة والمقاومة وكذلك فضح جرائم العدوان.
اننا نجدد دعوتنا إلى أوسع حملة تضامن مع الصحافيين العاملين في فلسطين ولبنان والى ادانة اسرائيل في كل المحافل الدولية والانسانية.