خاص - هذا ما تركزَ عليه لقاء البترون بين باسيل وتيمور جنبلاط..

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‏كشفت معلومات أن اللقاء بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الاستاذ تيمور جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، تميز بالكثير من الود والصراحة.

وقد تركز النقاش بينهما على أفضل السبل لتمتين الوحدة الوطنية وجعل لبنان في موقع أقوى في مواجهة التحديات الداخلية والمخاطر الكبرى المتأتية من وضع إقليمي ودولي متشنج.

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وعلى مقاربة الملفات الداخلية بالحوار والتفاهم حيث أمكن.

‏كما أكدا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية كاساس لإعادة تكوين السلطة، واتفقا على تعزيز الاستقرار في الجبل وتطوير الحياة المشتركة وفتح آفاق التعاون في المجالات الانمائية.