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اليكم "جديد" تنظيف مجاري مياه تصريف الأمطار...!

13
NOVEMBER
2023
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في بيان، أنه "ضمن الأعمال المستمرة والمتواصلة التي تقوم بها ورش متعهدي الوزارة بتنظيف مجاري مياه تصريف الأمطار وتعزيلها على الأراضي اللبنانية كافة، ضمن نطاق صلاحياتها، تقوم ورش المتعهدين باستكمال تعزيل وتنظيف مجرى نهر الغدير في الجزء الممتد منه إلى ما بين سور حرم المطار والجدار الملاصق لنفق الكوكودي - خلدة (المسلك الغربي)، بحيث يتم إزالة الأتربة والردميات والأوساخ التي كان قد جرفها سيل النهر من الأعالي إلى ذلك الجزء من مجراه، وذلك درءا لأي فيضانات قد تحصل بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة في الموسم الحالي".

وذكر البيان، أن "وزارة الأشغال العامة والنقل تجدد مناشدتها الإدارات والجهات والمواطنين وجميع المعنيين بإبقاء مجاري مياه الأمطار مفتوحة، ومجاري مياه الأنهار في حال انسيابية، بالتكامل مع ورش متعهدي الوزارة خلال موسم الأمطار الحالي، وذلك حفاظاً على السلامة العامة والمرورية على الطرق".

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