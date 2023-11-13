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استنادا إلى موقع رسمي تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية... اليكم أعداد المصابين الاسرائيليين!

13
NOVEMBER
2023
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نضع بين أيديكم إحصاء بعدد المصابين الصهاينة منذ بداية الحرب حتى صباح الأحد 12/11/2023، وهو يستند إلى موقع رسمي تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، ويتضمن أعداد المصابين والذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية في حيفا والشمال.
وسنقوم بتزويدكم بتحديث دائم لأعداد المصابين الجدد.

عدد المصابين
المنطقة المستشفى عدد المصابين
حيفا والشمال زيف صفد 717
حيفا والشمال نهاريا 529
حيفا والشمال رمبام 81
حيفا والشمال هلال يافيه 43
حيفا والشمال هكارميل 16
حيفا والشمال هميركاز بعوميك 9
حيفا والشمال م.ر.شمال (فوريا) 8
حيفا والشمال بني تسيون 2
المجموع 1405

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