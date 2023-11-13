فريد البستاني: سأصوت ضد الموازنة.. لهذا السبب!

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أطلق رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني من مجلس النواب "صرخة ضمير، كنائب في البرلمان أمثّل الشعب ، اقدر كثيرا عمل لجنة المال والموازنة ، واقدر عمل وزارة المال التي قدمت موازنة ضمن المهل. استمعنا قبل اسبوع الى حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وفهمنا أن وزارة المال لديها استحالة ان تعطينا بعض الارقام ، علينا ان نحسن الموازنة ولكن هذه الموازنة هي ضرائبية بامتياز برأي خبراء، ستضرب ما تبقى من الاقتصاد وستشجع على التهريب الضرائبي، وسيقتل اي امل باستثمارات جديدة ، يجب ان نستمع لاصداء البلد، نحن فقط نسن قوانين، لدينا فجوة في الموازنة لانه كيف حلت ستؤول الى جيبة المواطن".

وقال :" الاملاك البحرية ، لماذا لا يتم الاستفادة منها، وأين الإصلاحات؟ أين خطة الإصلاح؟ مجلس النواب هو الذي يقرر، ليقولوا لنا كيف سيعملون لاعادة هيكلة المصارف، هل تريدون تصغير الودائع؟ نحن في مأزق أخلاقي لأننا نشهد بالزور على ما يحصل، واسأل اين الخطة الاقتصادية؟ المصارف يجب اعادة هيكلتها، الناس لا تستطيع الانتظار، اعملوا طريقة لتزيدوا إيرادات الدولة ولا تضع أيديكم في جيوب المواطنين، الضرائب سلبية على الشعب، نتعرض لعدوان كبير، يجب ان نكون الى جانب المواطن، وسأصوت ضد الموازنة لانها خطة سلبية، وفي الهيئة العامة سأصوت ضد الموازنة".