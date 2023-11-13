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انخفاض في الحرارة وأمطار..!

13
NOVEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للدفاع المدني ان يكون الطقس غدا، غائما أجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة (من 3 الى 5 درجات)، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويتوقع تساقط حبات من البرد وتشكل السيول على بعض الطرق.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءا من مساء اليوم الاثنين  بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق اليونان، يؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة يوم الثلاثاء، يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني:  بين 17 و 25  في بيروت ، بين 13 و 23 في طرابلس، بين  8 و 20  في زحلة.

تحذير: نحذر من  تشكل السيول على الطرق بسبب غزارة الامطار غدا.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع الرطوبة تدريجيا خلال النهار ويتحول الطقس الى غائم ، فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وخفيفة مساء، ومن المتوقع أن تشتد فجر الثلاثاء مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.
الثلاثاء: غائم أجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة (من 3 الى 5 درجات)، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويتوقع تساقط حبات من البرد وتشكل السيول على بعض الطرق.
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الساحل، واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خلال فترة قبل الظهر. يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 24 درجة، فوق الجبال من 12 الى 19 درجة، في الداخل من 10 الى 19 درجة.
-الرياح السطحية:  شمالية الى شمالية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الضباب والامطار.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85 %

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
-الضغط الجوي:   763 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,09
-ساعة غروب الشمس: 16,36  

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