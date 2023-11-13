جنوب لبنان الآن.. قصف يخرق هدوء الصباح بعد ليلة متوترة

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شهد جنوب لبنان ليلاً متوتراً إذ أطلق الجيش الاسرائيلي عددًا من قذائف المدفعية المباشرة على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط، وسط تحليق مستمر للطيران الاستطلاعي على علو منخفض فوق مجرى نهر الليطاني، استمر حتى ساعات الصباح الاولى.

هذا وسجل صباحاً قصف معاد عند أطراف الناقورة، كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية اطراف بلدة شيحين في القطاع الغربي.

أما ليلاً فلم تغب القنابل المضيئة المعادية عن سماء القطاعين الغربي والاوسط.

وفي موضوع النزوح فإن معظم سكان القرى المتاخمة الحدودية قد انتقلوا الى مناطق اكثر أمانا، مع العلم ان الخدمات التي تقدم للنازحين في مراكز مدينة صور لا تفي بأقل مظاهر العيش ومستلزماته.