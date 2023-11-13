ليل متوتر شهده جنوب لبنان والطيران الاستطلاعي لم يتوقف عن التحليق

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور أن العدو الصهيوني اطلق ليلًا عددًا من قذائف المدفعية المباشرة على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط.

وكان ليل المناطق الجنوبية وعلى طول الحدود مع فلسطين المحتلة متوترا بفعل التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي وعلى علو منخفض مركزا بتحليقه فوق مجرى نهر الليطاني واستمر حتى ساعات الصباح الاولى.

اما القنابل المضيئة المعادية فلم تغب عن سماء القطاعين الغربي والاوسط.

اما في موضوع النزوح فإن معظم سكان القرى المتاخمة الحدودية قد انتقلوا الى مناطق اكثر أمانا مع العلم ان الخدمات التي تقدم للنازحين في مراكز مدينة صور لا تفي بأقل مظاهر العيش ومستلزماته.