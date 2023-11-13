قوات الاحتلال الأميركي تدفع بتعزيزات كبيرة إلى قاعدتها غير الشرعية في التنف

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الوطن السورية: دفعت قوات الاحتلال الأميركي بتعزيزات حربية من إحدى قواعدها في دولة الكويت إلى قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية.

وذكر مصدر أمني في تصريح نقلته وكلة «المعلومة» للأنباء العرقية أمس بوصول تعزيزات عسكرية أميركية كبيرة إلى قاعدة «التنف» القريبة من «معبر الوليد» غير الشرعي بقضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار العراقية الذي يقابله على الجانب السوري «معبر التنف» الذي تحتله القوات الأميركية.



وقال المصدر: إن «تعزيزات عسكرية أميركية كبيرة وصلت إلى قاعدة «التنف» قادمة من الكويت بالتزامن مع اشتداد المعارك بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي» مشيراً إلى أن ذلك مؤشر على إعداد قوات أميركية إضافية لدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح المصدر أن طيران الاحتلال الأميركي، قام بعمليات نقل التعزيزات العسكرية إلى قاعدة «التنف» وسط إجراءات غير مسبوقة على مبنى القاعدة لحظة هبوط طائرات الإمداد في الأماكن المخصصة لها.



وبحسب الوكالة، شهدت الفترة الحالية تحركاً غير مسبوق لأرتال عسكرية أميركية من قاعدة «عين الأسد» غرب الأنبار باتجاه قاعدة «التنف».