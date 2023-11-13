الأنباء الكويتية: حرب الإبادة التي تشنها "اسرائيل" على غزة لن تتوقف

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الأنباء الكويتية: مصادر لبنانية متابعة أعربت لـ «الأنباء» عن خشيتها من أن حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على القطاع الشمالي من غزة لن تتوقف حتى خروج أهل هذا القطاع منه، واعتبرت ان استمرار وجود الأساطيل الغربية في شرق متوسط، دليل على أن المخطط المرسوم لغزة لم ينته بعد.

أما بالنسبة للبنان، فقد توقفت المصادر عند إشارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين في زيارته الخاطفة الاخيرة للعاصمة اللبنانية، إلى أن المطلوب من لبنان تنفيذ القرار 1701 والقرار 1559 الذي ينص على نزع أسلحة كل الميليشيات، ما عنى حزب الله تحديدا.