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عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 تشرين الأول 2023

13
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الأخبار: لا راية بيضاء في غزة
جسر جوي أطلسي في لبنان

 

 

 

الديار: تعثر مُفاوضات الأسرى جراء استهداف «إسرائيل» المستشفيات... وغزة مُهدّدة بالمجاعة
إحتدام المواجهات على الجبهة الجنوبيّة... حزب الله: لم نستخدم بعد أوراقنا!
باسيل يرفع السقف: الحريص على الجيش لا يُـمدّد لقائد يعمل في السياسة

 

 

 

النهار: هجمات عنيفة لـ"الحزب" و"حماس" وإسرائيل تتوعّد

 

 

 

 

اللواء: مخاوف متصاعدة من انهيار «قواعد الإشتباك»!
المعارضة تطالب ميقاتي تأجيل تسريح قائد الجيش.. وتيمور جنبلاط في البترون اليوم

 

 

 

الجمهورية: حديث عن تهدئة على وقع التهديدات
قمة الرياض: وقف إطلاق نار فوري

 

 

 

نداء الوطن: تأجيل تسريح القائد "سريعاً" في جلسة للحكومة وإلا بقانون في البرلمان
الجنوب يختبر حافة الحرب وميقاتي "مرتاح" لكنه "خائف"

 

 

 

البناء: السيد نصرالله: يجب أن تبقى العيون على الميدان… والوقت يعمل لصالح المقاومة / الاحتلال يواصل القتل في غزة… وفشل ذريع في القتال… وجبهة لبنان تتوسع / الانقلاب العالمي ضد الكيان يتعاظم… وقمة عربية إسلامية تعد بفتح معبر رفح / رئيسي للمقاطعة السياسية والاقتصادية… والأسد: المواجهة مع الغرب والرد بالمقاومة/

 

 

 


l'orient le jour: Discours de Nasrallah : ni tout à fait le même ni tout à fait un autre

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