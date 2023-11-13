مخاوف من اتساع نطاق المواجهات على جبهة الجنوب لتحاكي الحرب

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

اثبتت الساعات الـ 24 الماضية أنّ المقاوم مضت الى تنفيذ عمليات نجحت في تسجيل اصابات مباشرة على الجانب الآخر من الحدود.

وفي المقابل، قالت "إسرائيل" إنّ الاصابات التي ألحقها حزب الله استهدفت عشرة مدنيين». ووصف المتحدّث باسم الجيش "الإسرائيلي" ما حصل بأنّه عمل «إرهابي»، و»يخاطر بلبنان كدولة».

وسط هذا التصعيد، سرت مخاوف من اتساع نطاق المواجهات لتحاكي الحرب...



وأتت التطورات ليلاً لتشير الى استمرار تبادل إطلاق الصواريخ والقصف المدفعي تحت مظلة المسيّرات الفتاكة التي بقيت تعمل بكل فعالية.