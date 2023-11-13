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"أجواء الحزب": على العدو ان يتوقع اي شيء

13
NOVEMBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «على العدو الاسرائيلي أن يتوقف لا بفعل خطاباتنا بل بفعل دمائنا، وسيتوقف هذا العدو عن عدوانه ويعرف أننا لم نستخدم بعد اوراقنا، وما لدينا يردعه بمجرد أن يعرفه».

 

واكد مصدر مطلع على جو حزب الله لـ» الديار « ان العمليات التي تشن من جنوب لبنان تسير على وقع مجريات الوضع العسكري في غزة، فطالما التصعيد «الاسرائيلي» متواصل، فعلى العدو ان يتوقع اي شيء، وبخاصة ان السيد نصرالله كان واضحا ومنذ البداية بقوله ان «ما يتحكم بجبهتنا أمران:

 

الأول هو مسار تطور الاحداث في غزة، والثاني هو سلوك العدو الصهيوني تجاه ‫لبنان».

 

واضاف: «لا شك ان الوضع خطر جنوبا، وهو قد يتدحرج في اي لحظة في حال قرر العدو مواصلة اجرامه وخرق الخطوط الحمراء».

الديار
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