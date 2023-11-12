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ضبط كمية كبيرة من المخدرات متّجهة من لبنان إلى الكويت

12
NOVEMBER
2023
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بيانٌ جاء فيه، "في إطار التعاون الأمني المستمر والمكثف بين وزارتي الداخلية الكويتية واللبنانية لملاحقة تجار ومهربي المخدرات، وبعد ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتزويد وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بها وإبلاغ المديرية العامة للجمارك اللبنانية، تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط حوالي 800 كلغ من المخدرات".

وفي التفاصيل، "بناء على تلك المعلومات تم التنسيق بين الجانبين الكويتي واللبناني لتفتيش الشحنة بدقة، فتم العثور على كمية كبيرة من المخدرات موضوعة بطريقة احترافية في مجسمات خشبية مخبأة داخل صندوق مضاد للرصاص، تمهيداً لتهريبها إلى دولة الكويت عبر إرسالها أولا من لبنان إلى هولندا".

وأضاف البيان، "هذا وتم توقيف أحد المتورطين بعملية التهريب وإحالته مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والعمل جار على توقيف آخرين".

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