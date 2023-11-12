نفاد الوقود بمستشفيات غزة.. هذه الحالات "الأقرب للموت"

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عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، ليس فقط نتيجة القصف الإسرائيلي لهم، لكن أيضا نتيجة توقّف مستشفيات كبيرة عن العمل إثر نفاد الوقود ونقص الأدوية، حسب مصادر طبية محلية ودولية.

وكان مستشفى الشفاء ومستشفى القدس قد خرجا عن الخدمة بعد نفاد الوقود من المولد الكهربائي وغرقهما في ظلام دامس، وفق مسؤولي الصحة في غزة، السبت.

الأكثر تضررا

تُحدِّد إيناس أبو خلف، رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظّمة "أطباء بلا حدود"، مَن هم أكثر المتضرّرين من توقّف المستشفيات بعد نفاد الوقود، قائلة لموقع "سكاي نيوز عربية:

المرضى الذين يعالجون بأجهزة التنفّس الصناعي، ما يعني أن توقّف هذه الأجهزة يعد تهديدا مباشرا لحياتهم.

الأطفال الذين يحتاجون إلى الحضانات.

أصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي.