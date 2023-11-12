عناوين الصحف ليوم الأحد 12 تشرين الثاني 2023

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الديار: نصرالله يرفع منسوب الغموض المقلق للعدو: الميدان هو الذي يتكلم
قمة الرياض: بيان الحد الادنى دعوة لوقف العدوان وكسر الحصار
قوات النخبة «الاسرائيلية» تسقط في كمائن مقاومة غزة
النهار: على وقع مقرّرات قمّة الرياض... لا تبديل في المعادلة الجنوبية
الشرق الأوسط السعودية: قصف إسرائيلي على مواقع سورية رداً على استهداف للجولان
الأنباء الكويتية: إسرائيل تستبق كلمة أمين عام حزب الله بضرب العمق اللبناني ونصرالله: جبهة الجنوب ستبقى جبهة ضاغطة على العدو
الوطن السورية: الرئيس الأسد: فلسطين هي قضيتنا.. المزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية