"الجيش الإسرائيلي" يقر بخسائره خلال المواجهات مع حزب الله

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الأنباء الكويتية: كانت الساعات الماضية قد شهدت المزيد من المواجهات على الحدود اللبنانية الجنوبية، ونفذت "اسرائيل" أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء القتال في 8 اكتوبر الماضي،

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن «مسيرة معادية استهدفت سيارة بيك أب في احد البساتين في منطقة البراك في منطقة الزهراني» على الساحل اللبناني، دون أن تعلن عن سقوط ضحايا.

وكان تبادل القصف وإطلاق النار بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله مقتصرا حتى الآن على المنطقة الحدودية بين لبنان و"إسرائيل".

من جانبه، أعلن حزب الله أنه نفذ هجومين عبر الحدود على "جنود إسرائيليين"، متحدثا عن إحداث إصابات في صفوفهم، وانه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة منها هجوم بثلاث مسيرات.

"الجيش الاسرائيلي" برر قصفه الواسع هذا بالرد على صواريخ أطلقها حزب الله مستهدفا الدروع والدبابات، واعترف بإصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ على موقع عسكري في منطقة المنارة، كما اعترف بإصابة جنديين آخرين نتيجة سقوط طائرة من دون طيار.