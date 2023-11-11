المتابعة السياسية للحرب توزعت بين اتجاهين

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في موازاة التطورات الميدانية في غزة وجنوب لبنان، توزعت المتابعة السياسية للحرب بين اتجاهين:

الأول، القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية التي استضافتها الرياض، والتي شهدت على هامشها لقاءات بارزة، من ابرزها الاجتماع الأول بين الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ تقارب بكين بين السعودية وايران. اما مقررات القمة، فأبرزها بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، الى جانب التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير.

اما الاتجاه الثاني للمتابعة السياسية، فكلمة السيد حسن نصرالله في يوم شهيد حزب الله، حيث اكد ان الكلام في لبنان يبقى للميدان، متحدثاً عن ارتقاء في عمل المقاومة على الجبهة اللبنانية في الاسبوع الاخير ، سواء على مستوى عدد العمليات كما على مستوى نوع السلاح، فنحن للمرة الاولى في تاريخ المقاومة نستخدم المسيرات الهجومية الانقضاضية، فضلاً عن صواريخ البركان، الى جانب الكاتيوشا، كما قال.

وفي سياق متصل، أشار نصرالله الى أن إذا أرادت الولايات المتحدة وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على غزة فهذه هي المعادلة، لافتا الى أن الحيثية الاساسية التي انطلقت منها الاستهدافات على القواعد الاميركية في سوريا والعراق هي حرب غزة وفكرة التضامن معها.