"للاستحصال على رخصة سوق لأول مرّة"... بيانٌ من "إدارة السير"!

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اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيان، أنها "سوف تباشر اعتباراً من نهار الاربعاء الواقع في 15/11/2023 باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستحصال على رخصة سوق لأول مرّة من فئتي سيارات السياحة الخصوصية B والدراجات الالية A1 و A وذلك في المركز الرئيسي (الدكوانة) وفي باقي الاقسام (طرابلس، زحلة، صيدا والنبطية)".



وأضاف, "سوف تقوم المصلحة المذكورة بتحديد مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الامتحانات النظرية والعملية بالإضافة الى المستندات المطلوبة للإمتحان على الموقع الالكتروني للهيئة tmo.gov.lb".