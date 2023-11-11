ميقاتي يصل السعودية!

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وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية" التي تعقد اليوم في الرياض.



وكان بإستقبال ميقاتي في مطار الملك خالد الدولي, نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة.



ويضم الوفد اللبناني الى القمة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة ، وسفير لبنان لدى مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي.