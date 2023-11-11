أسرار الصحف ليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023

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البناء

علّقت وسائل إعلام في كيان الاحتلال على الموجز الإخباري المسائي للناطق بلسان جيش الاحتلال بالتوقف أمام الاعتراف بوصول طائرات مسيّرة وصواريخ من جبهات اليمن والعراق وسورية، بالإضافة الى تصاعد جبهة لبنان وعجز الناطق عن الجواب على سؤال عن سبب عدم عرض أي صور أو فيديوهات لجثث قتلى أو أسرى من مقاتلي القسام أو لصور تثبت تحقيق إنجازات عسكرية ميدانية بخلاف ما تظهره تسجيلات القسام.



قال دبلوماسي عربي شارك في كواليس اجتماع وزراء الخارجية العرب التمهيدي للقمة إن أربع دول عربية رفضت تضمين بيان القمة توصيات من نوع منع استخدام القواعد الأميركية لمساندة العدوان الإسرائيلي على غزة وتجميد العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال والتلويح بإجراءات عقابية اقتصادية لكيان الاحتلال وداعميه وإن أصحاب الاقتراحات كانوا من دول عربية مختلفة أبرزها العراق والجزائر وسورية ولبنان، وفي بعض المقترحات شاركت عُمان وقطر، لكن اللافت كان صمت ممثل السلطة الفلسطينية.

الجمهورية

ـ لوحظت في الآونة الأخيرة زيارات مكثفة لسفير غربي لشخصيات سياسية رسمية وحزبية ناقلا رسالة تفيد بضرورة تجنّب لبنان ما وصفها السفير «حرباً مميتة».

ـ نقل عن سفير أوروبي قوله إنه مرتاح لما سمعه من مسؤول حزبي حيال الوضع على الحدود الجنوبية.

ـ مسؤول رفيع قال إنه يفضّل أن يكون الفصل في قضية الشغور بمنصب عالٍ وليد إجماع من قوى الطائفة التي ينتمي إليها من سيملأه.

اللواء



يشعر الشارع العربي بإحباط من موقف دولتين كبيرتين من اتساع دائرة العدوان والتدمير في غزة والضفة، والاكتفاء ببعض التصريحات التي لا معنى لها..



أثار ما أعلنه اقتصادي بارز حول تخفيض الرواتب والأجور قلقاً في أوساط العاملين في القطاعين الخاص والعام.



تنقطع كهرباء الدولة عن بعض الأحياء الحيوية في بيروت منذ أكثر من 48 ساعة، ولا تكترث مؤسسة كهرباء لبنان للأمر: هل هو عطل أو من ترتيب مافيات المولدات؟!