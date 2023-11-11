عناوين الصحف ليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023

الأخبار
ـ حتى الشفاء ممنوع!
ـ تصعيد إسرائيلي لا يوقف التفاوض | العدو يحارب المستشفيات: هكذا «ننتصر»!
ـ أميركا وإسرائيل تهربان من الهزيمة: إلى الحرب الهجينة دُر
ـ توعُّد بـ«صواريخ غير تقليدية» | صنعاء لواشنطن وتل أبيب: ترقّبا المزيد
البناء
ـ الاحتلال يقصف مجمع الشفاء في غزة تمهيداً لاقتحامه بحثاً عن صورة نصر
ـ القمّتان العربية والإسلامية أمام تحدّي الخروج من البيانات اللفظية لخطوات عملية
ـ السيد نصرالله اليوم بين حاصل مفاوضات التهدئة ومسار التصعيد لإعلان الموقف
الجمهورية
ـ بركان الجبهة الجنوبية يتحرّك
ـ مستشفيات غزة في مرمى النار
ـ قمة المبادرة العربية للسلام
ـ مقاربة علمية لإدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ـ «قمة الرياض» بين نارَي طهران وتل أبيب!
ـ موجودات المصارف ارتفعت 6 أضعاف
اللواء
ـ ورقة لبنان إلى القمة: ضبط الحدود بـ1701!
ـ حزب الله ينعى 7 شهداء.. وباسيل يستبق مجلس الوزراء بمحاولات العرقلة!
ـ قلب غزة: استبسال في مقاتلة جحافل الاحتلال بانتظار قرارت القمم
ـ مرواغة إسرائيلية في إرساء «هدن التبادل» و«الشفاء» يستعصي على أطنان القذائف من الجو والبحر
الديار
ـ المقاومة تستهدف رتلا عسكرياً اسرائيلياً ومعارك عنيفة وسقوط 7 شهداء للحزب
ـ واشنطن تهدد عبر هوكشتاين: أي تصعيد من حزب الله سيوقف التنقيب عن النفط والغاز
ـ حماس تتصدى بقوة لجيش الاحتلال في غزة وتجبره على التراجع
نداء الوطن
ـ القمّة العربية تُطلق اليوم دعوتين: وقف الحرب وفتح مسار السلام
ـ 31 نائباً يستنكرون تحدّث عبد اللهيان باسم لبنان ومصادرة القرار
ـ الدبابات الإسرائيلية تتقدّم في مدينة غزة و"تزنّر" مستشفياتها بالنار!
ـ ضربات في سوريا ردًا على تحطّم مُسيّرة على مدرسة في إيلات