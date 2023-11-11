عناوين الصحف ليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023

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الأخبار

ـ حتى الشفاء ممنوع!

ـ تصعيد إسرائيلي لا يوقف التفاوض | العدو يحارب المستشفيات: هكذا «ننتصر»!

ـ أميركا وإسرائيل تهربان من الهزيمة: إلى الحرب الهجينة دُر

ـ توعُّد بـ«صواريخ غير تقليدية» | صنعاء لواشنطن وتل أبيب: ترقّبا المزيد

البناء

ـ الاحتلال يقصف مجمع الشفاء في غزة تمهيداً لاقتحامه بحثاً عن صورة نصر

ـ القمّتان العربية والإسلامية أمام تحدّي الخروج من البيانات اللفظية لخطوات عملية

ـ السيد نصرالله اليوم بين حاصل مفاوضات التهدئة ومسار التصعيد لإعلان الموقف

الجمهورية

ـ بركان الجبهة الجنوبية يتحرّك

ـ مستشفيات غزة في مرمى النار

ـ قمة المبادرة العربية للسلام

ـ مقاربة علمية لإدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ـ «قمة الرياض» بين نارَي طهران وتل أبيب!

ـ موجودات المصارف ارتفعت 6 أضعاف

اللواء

ـ ورقة لبنان إلى القمة: ضبط الحدود بـ1701!

ـ حزب الله ينعى 7 شهداء.. وباسيل يستبق مجلس الوزراء بمحاولات العرقلة!

ـ قلب غزة: استبسال في مقاتلة جحافل الاحتلال بانتظار قرارت القمم

ـ مرواغة إسرائيلية في إرساء «هدن التبادل» و«الشفاء» يستعصي على أطنان القذائف من الجو والبحر

الديار

ـ المقاومة تستهدف رتلا عسكرياً اسرائيلياً ومعارك عنيفة وسقوط 7 شهداء للحزب

ـ واشنطن تهدد عبر هوكشتاين: أي تصعيد من حزب الله سيوقف التنقيب عن النفط والغاز

ـ حماس تتصدى بقوة لجيش الاحتلال في غزة وتجبره على التراجع

نداء الوطن

ـ القمّة العربية تُطلق اليوم دعوتين: وقف الحرب وفتح مسار السلام

ـ 31 نائباً يستنكرون تحدّث عبد اللهيان باسم لبنان ومصادرة القرار

ـ الدبابات الإسرائيلية تتقدّم في مدينة غزة و"تزنّر" مستشفياتها بالنار!

ـ ضربات في سوريا ردًا على تحطّم مُسيّرة على مدرسة في إيلات