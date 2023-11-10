بارود: بعض الاحزاب لا يلتزم بموجباته المالية وعليه تطبيق القانون

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وصف الوزير السابق المحامي زياد بارود قانون 1909 الذي يرعى انشاء الأحزاب هو قانون الجمعيات العثماني الصادر سنة 1909، ب"الجيد لأنه قانون ليبرالي".



وشرح بارود خلال ندوة بعنوان "الحوكمة الرشيدة في الأحزاب السياسية والتشريعات الحالية المطلوبة"، عقدت في جامعة القديس يوسف، مميزات قانون 1909 وسيئاته، مشددا على "ضرورة تطويره خصوصا البند المالي وما يتعلق بالموجبات المالية على الأحزاب التي لا تلتزم بدفعها"، مطالبا ب "دفع ما عليهم والالتزام بالقانون قبل تطويره".



وأكد بارود أن "الأحزاب ضرورة أساسية للمجتمع في حال ممارستها كما يجب ووفقاً لقانون 1909".