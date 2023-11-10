نداء من المحامي إيلي أسود لقائد الجيش: أرفُض التمديد لك كفؤاد شهاب!

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وجه النائب السابق لقائد القوات اللبنانية المحامي إيلي أسود نداء لقائد الجيش العماد جوزف عون دعاه فيه لرفض التمديد له، وجاء في هذا النداء: "إلى قائد الجيش ..

بداية ، ارجو لك الصحة والتوفيق ، راجيآ منك ان تحذو حذو الرئيس فؤاد شهاب برفض التمديد ، وان تعطي امثولة واضحة بابتعاد العسكر عن السياسة ، فالمنصب ليس هو الغاية بل وسيلة للخدمة العامة .

كان اختيارك من الرئيس عون موفقآ قبل ان تتشربك الامور بينكما ، على قاعدة تخليك عنه فترة الثورة كما قال فخامته".

واضاف أسود: "الجيش تراتبية يعمل مثل الساعة السويسرية ، وهو ليس ملك شخص او بادارة شخص مدى الحياة ، ان غاب سقطت وانهارت الانظمة فيه . ان قانون الدفاع يولي وزير الدفاع اختيار الضابط الاعلى رتبة مؤقتآ خصوصآ لجهة رئاسة الاركان".

وختم أسود: "لا تتأثر بالكيدية السياسية الضاربة عميقآ من مناوئي الرئيس عون حول شخصك ، لا تجعلهم يستثمرون اسمك لغايات تصفية حسابات مزمنة ..

مع محبتي .."