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بعد قصف إسرائيلي.. انتشال نحو 50 شهيدا من داخل مدرسة بغزة

10
NOVEMBER
2023
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أعلن مدير مستشفى الشفاء عن انتشال حوالي 50 قتيلا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدفها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن "حوالي 50 قتيلا تم انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة صباح الجمعة".

وأكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن عددًا من الدبابات تتمركز على بعد 200 متر من مدرسة البراق في حي النصر، حيث تحاصر الدبابات مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 قتيلا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنًا واصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة".

وأضاف القدرة: "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض".

وشنت حركة حماس هجوما داخل الأراضي الإسرائيلية أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل غالبيتهم مدنيون وفق السلطات الإسرائيلية.

وسقط القتلى في غزة جراء حملة القصف العنيف الإسرائيلي، التي تلت الهجوم وألحقت دمارا هائلا وتسببت بنزوح مئات آلاف الأشخاص.

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