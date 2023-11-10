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"لتوخي الدقة والابتعاد عن الشعبوية"... حجار في رد على مارسيل غانم: أكاذيب وأخبار غير دقيقة!

10
NOVEMBER
2023
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أصدر وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار بيانا بعد لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، قال فيه :"إعتدنا بين حينٍ وآخر، أن يطالعنا الأستاذ مارسيل غانم بأكاذيب وأخبار غير دقيقة، وآخرها، ما صدر عنه من مغالطات متعلقة ببرنامج أمان ضمن حلقة برنامج صار الوقت. 
 
ففي إطار متابعتي اليومية للتفاصيل التي تعيق إستئناف الدفع للمستفيدين من برنامج أمان الذين حصلوا على 18 دفعة، إلتقيت اليوم بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للتأكد من الحصول على توقيعه على الكتاب المرفق، وسأرسله لوزير المالية للتوقيع عليه، على أن يتواصل بدوره مع مجلس النواب. بناء على ما سبق، لن يكون لوزارة الشؤون الإجتماعية أي دور في المرحلة المقبلة، إلا إستئناف الدفع للمستفيدين من البرنامج حين توافر أموال القرض الجديد.
 
كما أنني لم أصدر أي بيان إعتذار ولم أعلن بتاتا عن الدفع للمستفيدين الأسبوع المقبل.
عليه، "صار الوقت" أن نتوخى الدقة ونبتعد عن الشعبوية، خاصة وأن هذا الموضوع يمس العائلات الأكثر فقرا في لبنان ويخلق بلبلة وضياعا لديهم، هم في غنى عنه".

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