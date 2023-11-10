تحذير من تشكل السيول.. اليكم تفاصيل المنخفض الجوي القادم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وجنوبه، مع احتمال ظهور طبقة خفيفة من الغبار في الأجواء .

-الحال العامة: طقس خريفي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط حتى يوم السبت، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ومن ثم تعود للإنخفاض بشكل تدريجي وملحوظ اعتبارا من بعد ظهر يوم الإثنين تحت تأثير منخفض جوي بارد نسبيا متمركز فوق اليونان، يحمل معه أمطارا متفرقة تشتد غزارتها بدءا من فجر يوم الثلاثاء مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت ، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل االغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وجنوبه، مع احتمال ظهور طبقة خفيفة من الغبار في الأجواء .

الأحد:قليل الغيوم إجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 7 درجات على الساحل، كما تنشط الرياح بين حين وآخر واحتمال أن تكون محملة بالغبار.



الإثنين: قليل الغيوم يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال 7 درجات، تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض وبشكل ملحوظ بدءا من بعد الظهر حيث يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتكاثف الغيوم خلال الليل ، وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها بدءا من فجر يوم الثلاثاء مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة نتيجة تشكل الغيوم الركامية فتسوء الرؤية، ومن المحتمل تساقط حبات البرد وبالتالي تشكل السيول وانجراف التربة يوم الثلاثاء بسبب غزارة الأمطار.

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 29 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 18 درجة، في الداخل من 9 إلى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,05

-ساعة غروب الشمس: 16،38